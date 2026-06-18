Queda na Estrada Monumental faz ferido
Homem com mobilidade reduzida foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça
Um homem sofreu uma queda esta tarde na Estrada Monumental, na zona do Largo da Paz, abaixo da Quinta Magnólia, no Funchal.
A vítima, com mobilidade reduzida e com historial recente de cirurgia ao joelho, terá caído na via pública, apresentando edema na zona afectada. O alerta foi dado cerca das 16h30. Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com uma ambulância de socorro e três operacionais.
O homem foi assistido no local e posteriormente transportado para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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