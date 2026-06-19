Candidaturas ao Prémio Literário João Augusto d’Ornelas terminam a 19 de Julho

A 6.ª do Prémio Literário João Augusto d’Ornelas entra na recta final de candidaturas. Os interessados têm até ao próximo dia 19 de Julho para apresentar os trabalhos, a esta iniciativa que distingue a criatividade literária, promove a língua portuguesa e homenageia uma das mais destacadas figuras da cultura do concelho de Câmara de Lobos.

Promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o Prémio Literário João Augusto d’Ornelas visa incentivar a criação literária contemporânea, estimular o gosto pela escrita e pela leitura e preservar a memória do escritor, personalidade de referência da literatura madeirense do século XIX.

O prémio destina-se a cidadãos portugueses com idade igual ou superior a 18 anos e contempla a modalidade de conto. Os trabalhos concorrentes, de tema livre, deverão ter uma extensão compreendida entre 20 e 25 páginas e integrar, de forma direta ou indireta, uma referência às vinhas e/ou ao vinho Madeira, elementos profundamente ligados à identidade cultural, histórica e económica da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos.

A edição de 2026 o prémio literário conta com um júri constituído por António Cruz, Nuno Barros e Carlos Barradas, personalidades de reconhecido mérito nas áreas da cultura, literatura e investigação, garantindo uma avaliação pautada pelo rigor, independência e credibilidade.

Os autores distinguidos receberão prémios pecuniários no valor de 2.000 euros para o primeiro classificado, 750 euros para o segundo e 500 euros para o terceiro. Está ainda prevista a publicação dos trabalhos premiados em edição própria, contribuindo para a divulgação e valorização das obras vencedoras.

Natural do Estreito de Câmara de Lobos, João Augusto d’Ornelas nasceu a 24 de agosto de 1833 e destacou-se como tipógrafo, jornalista e escritor, deixando um legado relevante no panorama cultural madeirense e nacional.

Em nota à imprensa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos recorda que as candidaturas decorrem exclusivamente até ao dia 19 de Julho. O regulamento e todas as informações relativas ao concurso encontram-se disponíveis no seguinte link de acesso ao Prémio Literário: https://www.cm-camaradelobos.pt/servicos/cultura/premio-literario-joao-augusto-d-ornelas?highlight=WyJwcmVtaWFyIiwicHJlbWlvIiwibGl0ZXJhcmlvIl0=.