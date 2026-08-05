Ataque israelita no Sul do Líbano provoca um morto e 11 feridos

Um ataque do exército israelita no sul do Líbano provocou pelo menos um morto e 11 feridos, com as forças armadas de Israel a indicarem tratar-se de uma resposta ao que consideram ser uma violação do cessar-fogo pelo Hezbollah, movimento apoiado pelo Irão.

O ataque israelita "atingiu o teto de uma sala de oração situada no cemitério da localidade de Tebnine", noticiou a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial), numa altura em que decorrem negociações entre Israel e o Líbano, em Roma, para o desarmamento do movimento apoiado pelo Irão.

"Em resposta a uma violação flagrante do cessar-fogo pela organização terrorista Hezbollah, o Exército israelita iniciou ataques direcionados no sul do Líbano", afirmou a instituição militar em comunicado, depois de ter emitido uma ordem de evacuação para uma aldeia daquela região.

A ordem era para os habitantes de al-Mansouri, no sul do país, saírem da cidade, que foi bombardeada a partir do ar, numa operação que as forças armadas israelitas descreveram como "ataques de precisão".

A localidade situa-se na faixa de território ocupada militarmente por Israel no Líbano e, segundo o Exército israelita, civis deslocaram-se para o local "sob a proteção das Forças Armadas Libanesas", onde estabeleceram "um posto de controlo em violação do que foi acordado".

"Aviso urgente [...] aos habitantes da localidade de al-Mansouri: a violação do cessar-fogo por parte do Hezbollah obrigou as Forças de Defesa de Israel (FDI) a agir contra esta organização", lê-se na ordem lida pela porta-voz militar Ella Waweya, que justificou a decisão com alegadas violações do cessar-fogo por parte da milícia libanesa.

Israel não emitia ordens de retirada para localidades libanesas desde meados de junho e foi alvo do último ataque em 29 de julho, quando o Hezbollah lançou um drone explosivo contra um veículo de engenharia do Exército israelita em território libanês. O ataque não provocou feridos.

Al-Mansouri, a localidade abrangida por esta ordem de evacuação, situa-se na província de Tiro e o seu território integra a chamada "zona de segurança", designação utilizada por Israel para os 600 quilómetros quadrados do sul do Líbano ocupados militarmente pelo seu Exército desde a recente guerra com o Hezbollah.

Os ataques ocorreram um dia depois do início, em Roma, da sétima ronda de negociações, lideradas pelos Estados Unidos, entre Israel e o Líbano, com o objetivo de avançar na aplicação do quadro de segurança acordado em junho, consolidar a retirada das tropas israelitas e a sua substituição pelo Exército libanês.

No domingo, outro ataque israelita feriu cinco militares do Exército libanês quando um veículo militar "escoltava os residentes" da localidade de Kafra, na província de Nabatiye.