Mayra Santos voltará a fazer a 'travessa', mas agora da Madeira ao Porto Santo

Seis anos depois de ter protagonizado uma das maiores conquistas das águas abertas na Madeira, Mayra Santos prepara-se para voltar ao mar para enfrentar um desafio ainda mais exigente: realizar a travessia entre a Madeira e o Porto Santo, num percurso que, segundo a equipa da nadadora e a comunidade das águas abertas, nunca foi concluído neste sentido.

A partida está prevista para as 6h00 deste sábado, 20 de Junho, ficando dependente da confirmação das condições de segurança por parte do capitão da embarcação de apoio.

Em 2019, Mayra Santos completou a travessia Porto Santo–Madeira, um feito que mobilizou milhares de pessoas, que acompanharam o percurso através das redes sociais e da localização GPS da atleta. A chegada à Madeira foi marcada pela presença de centenas de pessoas que celebraram aquela que é considerada uma das maiores conquistas da modalidade na região.

Agora, a nadadora propõe-se realizar o percurso inverso, considerado significativamente mais difícil devido às correntes e aos ventos predominantes, que, na maioria dos dias do ano, sopram em sentido contrário ao avanço da atleta. Estas condições tornam a travessia particularmente exigente do ponto de vista físico e técnico.

Mayra Santos concluiu travessia Porto Santo-Madeira em 12 horas 5 minutos Passavam pouco das 19h15 quando Mayra Santos completava um feito histórico na sua carreira como nadadora, mas também para a natação madeirense, ao ser a primeira mulher a realizar a travessia entre o ilhéu da Cal, no Porto Santo e a Ponta de São Lourenço na Madeira a nado.

De acordo com a equipa de Mayra Santos, a tentativa apenas foi possível após a identificação de uma rara janela de condições favoráveis de mar e vento, bem como da disponibilidade da embarcação de apoio necessária para garantir toda a operação em segurança. A preparação logística foi, por isso, organizada num curto espaço de tempo.

A travessia representa um teste extremo de resistência física e mental, obrigando a atleta a enfrentar muitas horas consecutivas em mar aberto, num percurso que separa as ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Tal como aconteceu em 2019, o público poderá acompanhar a evolução da travessia através das redes sociais oficiais da Swim Madeira, escola de natação fundada por Mayra Santos, onde serão divulgadas atualizações regulares, vídeos e a localização GPS da atleta ao longo de todo o percurso.

Refira-se ainda que "a tentativa de Travessa Madeira–Porto Santo conta já com a autorização do Capitão do Porto e com todas as condições operacionais necessárias para a sua realização em segurança, incluindo a respectiva embarcação de apoio", informa.