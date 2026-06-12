IX Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia na Madeira e Porto Santo em Outubro
O IX Encontro Internacional de Poesia da Macaronésia- EIPOEMA vai decorrer no Porto Santo e na Madeira, entre os dias 25 de Outubro e 1 de Novembro, sob o tema 'Refúgio dos Poetas'. Este é um evento que junta os arquipélagos dos Açores, Canárias, Cabo Verde e Madeira.
O objectivo passa por aproximar os arquipélagos através da cultura, e por outro lado tornar conhecidos os poetas insulares e as suas obras num Universo mais vasto. Este ano, o evento vai decorrer no Porto Santo, tal como já previsto no ano passado. No entanto, uma vez que se está a celebrar os 50 anos da Autonomia, o programa vai estender-se à Madeira.
De acordo com a Fundação João Carlos Abreu, a primeira sessão solene de abertura vai decorrer a 27 de Outubro, na Madeira, e a segunda no dia seguinte, no Porto Santo.
A realização destes “ Encontros”, dois dos quais já aconteceram no Porto Santo, deve-se a duas personalidades: Dr. José Manuel Bolieiro, na altura presidente da Câmara de Ponta Delgada, hoje Presidente do governo dos Açores e Dr. Miguel Albuquerque, presidente da Região Autónoma da Madeira.