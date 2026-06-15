Fórum Machico recebe Congresso de Enfermagem Madeira-Porto Santo

A Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros organiza o Congresso de Enfermagem Madeira-Porto Santo 2026, nos próximos dias 18, 19 e 20 de Junho, no Fórum Machico, na Madeira.

Dedicado ao tema 'Transformar o cuidado, construir o Futuro', este congresso reúne enfermeiros de todo o país, que se juntam, nestes três dias, para debater os desafios e as oportunidades que marcam a enfermagem na actualidade.

O Bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, estará presente no evento, onde participará na sessão de abertura e de encerramento.