Ligação inédita em canoa tradicional une Porto Santo à Madeira

Miguel Figueira, Carlos Lima, Luís Filipe Nascimento e Cristiano Perestrelo propõem-se a fazer história esta sexta-feira, ao ligarem o Porto Santo à Madeira numa travessia em canoa tradicional.

A saída da Ilha Dourada está agendada para as 7 horas da manhã. Pela frente terão quase 80 quilómetros de mar que, esperam, seja de bonança.

A chegada à Madeira está prevista para cerca das 17 horas, na Praia de São Tiago.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta sexta-feira, dia 19 de Junho.

Agenda

Efemérides

1623 - Nasce o matemático, físico, filósofo e religioso francês Blaise Pascal, lançou as bases para a moderna teoria das probabilidades.

1862 - Abraham Lincoln sanciona a lei que proíbe a prática de escravatura nos Estados Unidos e apresenta proposta de emancipação dos escravos, que será assinada em janeiro de 1863.

1871 - Decorre a última das Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, organizadas por Antero de Quental, com Teófilo Braga, Eça de Queirós e Oliveira Martins, entre outros.

1911 - É convocada a sessão inaugural da Assembleia Constituinte da Nação Portuguesa. A Assembleia Constituinte recém-eleita proclama a República, extingue a Monarquia, anula a dinastia de Bragança, decreta o novo hino e a bandeira nacional e confirma os atos do Governo Provisório.

Foto Arquivo/DR

1917 - A Câmara dos Comuns reconhece o direito de voto das mulheres britânicas com mais de 30 anos.

1933 - O partido nazi austríaco é dissolvido, mas a organização inspirada em Adolf Hitler prossegue as ações terroristas.

1945 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas recusa a entrada de Espanha na organização, pela natureza do regime ditatorial.

1953 - Execução do casal norte-americano Julius e Ethel Rosenberg, nos Estados Unidos, acusados de espionagem a favor da URSS.

1962 - O decreto-lei n.º 44579, emitido pelos Ministérios do Interior e da Saúde e Assistência e publicado pelo Diário do Governo nº. 216/1962, proíbe o exercício da prostituição a partir de 1 de janeiro de 1963.

1974 - Encontro entre o Presidente da República António de Spínola, e Richard Nixon, Presidente dos Estados Unidos da América, na Ilha Terceira, Açores, para debaterem o atual estado da política em Portugal no pós-25 de Abril e a descolonização portuguesa.

Foto Arquivo RTP

1990 - É assinada, pela Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos, a convenção de Schengen que completa o acordo com o mesmo nome e define as condições de aplicação e as garantias de realização da livre circulação.

1991 - O narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, patrão do cartel de Medelin, entrega-se às autoridades do país.

1992 - Os irlandeses aprovam, em referendo, o Tratado da União Europeia 'Maastricht'.

2006 - O Governo apresenta a nova proposta de Lei das Finanças Locais, prevê uma redução do Fundo de Equilíbrio Financeiro e a criação de um Fundo Social Municipal com verbas aplicáveis em educação, saúde e ação social.

2007 - O X Governo Regional da Madeira, chefiado por Alberto João Jardim, toma posse perante a Assembleia Legislativa da Região.

Foto Arquivo

2013 - O emigrante Lino Pires, de 80 anos, é distinguido pela rainha Isabel II na lista de condecorações do Ano Novo, com a Medalha da Ordem Império Britânico por beneficência e serviços prestados à comunidade que lhe é entregue pelo Lord-Lieutenant of Warwick, representante da rainha no condado de Warwickshire.

2014 - Felipe de Borbón é proclamado Felipe VI, rei de Espanha, durante uma sessão histórica conjunta das duas câmaras das Cortes Gerais espanholas, em Madrd.

2019 - A justiça francesa decide levar a julgamento o ex-Presidente Nicolas Sarkozy num caso em que é acusado de corrupção de um magistrado.

2024 - Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, assinam em Pyongyang um acordo de parceria estratégica, que prevê o reforço da cooperação militar e assistência mútua em caso de agressão. Ambos proclamam uma aliança contra "práticas hegemónicas e neocoloniais" dos Estados Unidos.

Foto Arquivo/DR

Pensamento do dia