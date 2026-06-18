Greve na Educação condicionou funcionamento de quatro escolas na Região

A greve nacional convocada para esta quinta-feira pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação (S.T.O.P.) registou uma adesão global de 1,75% nas escolas e serviços públicos da Região, sob a tutela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, mas o suficiente para provocar condicionamentos em pelo menos quatro estabelecimentos de ensino, três na Madeira e um no Porto Santo.

De acordo com os dados divulgados pela tutela, a adesão entre os docentes foi de 1,06%, enquanto entre os trabalhadores não docentes se fixou nos 2,34%.

A paralisação teve impacto reduzido no funcionamento dos estabelecimentos de ensino, no entender da Secretaria. Ainda assim, a actividade lectiva foi parcialmente afectada na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar de São Martinho, na Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Corujeira e na Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Eng.º Luís Santos Costa Dias, em Machico.

Já a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, esteve encerrada durante o turno da manhã, retomando o funcionamento normal no período da tarde.