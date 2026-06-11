Professores do 1.º Ciclo e educadores de infância em greve na Madeira

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) convocou uma greve de educadoras(es) de infância e professoras(es) do 1.º Ciclo para o próximo dia 15 de Junho. A paralisação abrange todos os profissionais destes ciclos com vínculo à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e às restantes secretarias regionais, informa o sindicato através de comunicado.

Segundo o SPM, a greve resulta de problemas persistentes no exercício profissional destes docentes que a tutela tem ignorado, apesar de sucessivas tentativas de diálogo. As reivindicações centram-se no calendário escolar, na organização dos horários, nas condições de trabalho e na representação destes sectores na gestão escolar.

No âmbito da jornada de luta, está prevista uma concentração às 11 horas, em frente à Secretaria Regional de Educação, onde serão prestadas declarações à comunicação social.