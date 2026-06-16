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Suspeito de agredir tio com machado fica em prisão preventiva em unidade de psiquiatria

Arguido está indiciado pela prática do crime de tentativa de homicídio

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Foto Rui Silva/Aspress

O homem suspeito de ter agredido o tio com vários golpes de machado na cabeça, no Caniçal, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, a cumprir numa unidade de psiquiatria, por decisão do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial e permaneceu durante várias horas a ser ouvido pelo juiz de instrução criminal. À hora de fecho desta edição, a audição já ultrapassava as duas horas, dada a complexidade dos factos em investigação.

Segundo apurou o DIÁRIO, o Ministério Público imputa ao suspeito a prática de um crime de homicídio na forma tentada, enquadramento jurídico que acabou por pesar na decisão relativa à medida de coacção aplicada.

Os factos remontam ao passado fim-de-semana e ocorreram numa residência situada na Rua das Feiteirinhas, no Caniçal. De acordo com as autoridades, a agressão terá acontecido na sequência de uma desavença familiar entre tio e sobrinho.

A vítima, um homem de 55 anos, foi atingida com vários golpes de machado na região da cabeça. Apesar da violência do ataque, encontrava-se consciente quando os Bombeiros Municipais de Machico chegaram ao local para prestar socorro.

Após receber assistência pré-hospitalar, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, tendo entretanto recebido alta médica.

O suspeito foi detido pela Polícia Judiciária no domingo, força policial que assumiu a investigação do caso. Até ser presente a tribunal, permaneceu detido no Estabelecimento Prisional da Cancela.

A PSP já tinha confirmado ao DIÁRIO que a ocorrência resultou de uma desavença familiar, acrescentando ainda que existiam registos anteriores de conflitos envolvendo o agora arguido.

A investigação prossegue sob coordenação do Ministério Público, procurando apurar todas as circunstâncias que rodearam a agressão e determinar a responsabilidade criminal do suspeito.

Suspeito de agressão com machado chegou a tribunal para ouvir medidas de coacção

O homem suspeito de ter agredido o tio com um machado, no Caniçal, está a ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, depois de ter permanecido detido no Estabelecimento Prisional da Cancela desde domingo. A decisão do juiz de instrução assume particular relevância, uma vez que o caso poderá vir a ser enquadrado como tentativa de homicídio. Esse eventual enquadramento criminal poderá determinar a aplicação de medidas de coacção mais gravosas ao arguido.

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