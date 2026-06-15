Greve dos professores na Madeira com adesão de 13%

A adesão à greve convocada para esta segunda-feira, 15 de Junho, pelo Sindicato dos Professores da Madeira, foi de 13%, segundo dados relativos às escolas e serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

De acordo com a informação divulgada pela tutela, várias unidades de ensino foram afectadas pela paralisação, com alguns estabelecimentos a registarem encerramentos totais ou parciais ao longo do dia.

A EB1/PE Fonte da Rocha e a EB1/PE/C Prof. Eleutério de Aguiar estiveram encerradas. A EBS/PE/C Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco esteve encerrada no turno da manhã e regressou à actividade no turno da tarde.

A EB1/PE Ladeira e Lamaceiros e a EB/PE Ribeiro Domingos Dias estiveram encerradas no turno da tarde. Outros 31 estabelecimentos de ensino foram parcialmente afetados na sua atividade letiva.