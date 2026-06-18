Hungria com reservas sobre abertura de novos capítulos para adesão à UE

O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, admitiu hoje em Bruxelas reservas quanto à abertura de novos capítulos de negociações para a adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), após o início do processo no início da semana.

"Temos certas reservas, e não estamos sozinhos nisto, com o facto de que, mesmo agora, imediatamente após a abertura do primeiro capítulo [das negociações], se fale da abertura de todos os outros capítulos", disse o político conservador em Bruxelas pouco antes de entrar na reunião do Conselho Europeu.

Esta é a primeira cimeira em que Magyar participa desde que assumiu o poder no seu país após derrotar o ultranacionalista Viktor Orbán, que durante anos vetou o início das negociações com a Ucrânia para a sua entrada na UE.

Magyar explicou à imprensa húngara que "as posições dos Estados-membros sobre este assunto são muito divergentes" e que defende "o processo de adesão baseado no mérito" e o cumprimento dos requisitos habituais para todos os candidatos.

"Não podem existir dois tipos de processos de adesão", afirmou o chefe do Governo húngaro, após recordar a situação dos países dos Balcãs Ocidentais que esperam há anos para serem admitidos no bloco.

Para Magyar, a UE deve enviar "um sinal positivo" aos países candidatos à adesão, "que já investiram uma enorme quantidade de trabalho" nos respetivos processos.

"Acabámos de abrir o primeiro capítulo [com a Ucrânia], deixem o selo secar", enfatizou o primeiro-ministro.

O líder do Governo húngaro recordou que Budapeste fez um "avanço histórico" na melhoria das relações com a Ucrânia no que diz respeito aos direitos das minorias étnicas, incluindo o dos mais de cem mil húngaros que vivem em território ucraniano.

Essa era uma das condições em Budapeste para levantar o veto à candidatura da Ucrânia.

A União Europeia abriu na segunda-feira o primeiro bloco de negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova, o mais importante progresso desde que o processo arrancou há dois anos.

Entre os países candidatos à adesão, Montenegro é o que está mais perto de se tornar o 28.º membro da UE, com cerca de metade dos capítulos já encerrados.

Também dos Balcãs Ocidentais, são candidatos a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, a Macedónia do Norte, o Kosovo e a Sérvia.

A Turquia e a Geórgia têm os processos de adesão congelados.

Kiev apresentou formalmente o pedido de adesão à UE em 28 de fevereiro de 2022, poucos dias depois do início da invasão russa. Tem estatuto de país candidato desde 23 de junho desse mesmo ano.