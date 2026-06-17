Ribeira Brava recebe a 4.ª edição do Madeira Fight Night

A vila da Ribeira Brava acolhe, a 20 de Junho, a partir das 18 horas, a quarta edição regional do Madeira Fight Night (MFN), "um dos mais prestigiados eventos de artes marciais do país, focado nas modalidades de Muay Thai e Kickboxing", refere a autarquia ribeira-bravense. O espectáculo promete "muita ação, adrenalina e um grande impacto desportivo local".

O cartaz deste ano conta com um total de 14 combates e 28 atletas de topo, tanto regionais como internacionais. O grande destaque da noite vai para o título internacional da ISKA (International Sport Kickboxing Association), entre a campeã francesa de kickboxing, Noémi Melgar, e a melhor atleta portuguesa da actualidade na modalidade, Andreia Conceição. Além deste combate internacional, a atenção estará também centrada no atleta regional Mário Gomes, que vai disputar o título nacional de K1, e em Afonso Teixeira, que vai lutar pelo título da gala MFM. Sendo um evento oficial, as pontuações obtidas contarão diretamente para o ranking nacional e mundial das respectivas modalidades.

A organização junta a Câmara Municipal e a Associação de Artes Marciais M.A. Madeira para, através deste evento, evoluir o Kickboxing e o Muay Thai na Região, criando condições e oportunidades reais para os atletas.

A promoção destas artes marciais na Madeira era reduzida, mas hoje, a gala funciona como uma montra de excelência e talento, contando com transmissão na Sport TV, o que garante uma enorme visibilidade não só a nível local, mas também internacional, abrindo portas a novas competições e parcerias no estrangeiro. Miguel Ângelo, presidente da Associação e mentor do projecto, citado em nota à imprensa

Já a Câmara Municipal acolhe o evento, pelo segundo ano, por entender que se trata de "uma modalidade em expansão na Madeira que merece projecção, colocando assim a Ribeira Brava na trajetória das artes marciais".

Para além da vertente competitiva, o evento tem uma forte componente social, uma vez que estas modalidades atraem os jovens para o desporto, afastando-os de comportamentos de risco. Embora ainda exista o preconceito de que as artes marciais são desportos agressivos, o Madeira Fight Night pretende desmistificar essa ideia.

"Quem pratica estas modalidades adquire um maior autocontrolo e valores fundamentais como o respeito, a disciplina e a lealdade, além de benefícios a nível físico, psicológico e emocional", refere Miguel Ângelo, que vê com agrado a forte adesão a estas modalidades na Madeira.