Esperanças do CNF conquistam 3.º lugar na canoagem de mar

"As jovens promessas do Clube Naval do Funchal (CNF) estiveram em grande destaque no dia 13 de Junho, arrecadando três pódios individuais e garantindo a terceira posição por equipas" durante a 2.ª etapa do Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, que decorreu nos Açores.

O CNF "marcou presença nesta importante competição dedicada às camadas jovens com uma comitiva composta por 5 atletas, que demonstraram grande nível nas águas nacionais", refere em nota de imprensa. "A prova testou a resistência e a técnica dos jovens canoístas em diferentes distâncias. Os atletas do escalão de Cadetes enfrentaram um percurso em 'downwind' de 6 Km, enquanto os Infantis e Iniciados competiram num trajeto de 3 km", explica.

Ver Galeria

"O desempenho individual dos atletas do CNF foi brilhante, resultando na conquista de três pódios para o clube madeirense", frisa. "Carlota Rodrigues foi a grande vencedora no escalão de SUPC Cadetes Femininos, cruzando a linha de meta em primeiro lugar. Também no setor feminino, Ana Matias sagrou-se vice-campeã em SS1 Cadete Feminino, garantindo a medalha de prata".

Já nos masculinos, "Hamilton Santos garantiu a 3.ª posição em SS1 Cadete Masculino. No mesmo escalão, Leonardo Freitas obteve um positivo 8.º lugar. Nos escalões mais jovens, o infantil Juan Freitas esteve também em bom plano conquistando a medalha de bronze (3.º lugar) em SS1 Infantil B Masculinos".

Conclui que "a forte prestação conjunta e a consistência de todos os atletas permitiram ao Clube Naval do Funchal alcançar o 3.º lugar na classificação coletiva", resume.