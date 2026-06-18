Jardim é o cabeça-de-cartaz da conferência da ANAM

A Associação Nacional de Assembleias Municipais (ANAM) promove, na próxima terça-feira, 23 de Junho, o ciclo de conferências ‘A Arquitectura do Poder Local’, que terá lugar a partir das 9h30, no Colégio dos Jesuítas da Universidade da Madeira, no Funchal.

O antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, será o principal orador da manhã, com uma intervenção marcada para as 10 horas, subordinada ao tema ‘Constituição, Autonomia e Poder Local’, num momento central do programa.

A sessão de abertura contará com a presença e intervenções de várias figuras institucionais, nomeadamente o reitor da Universidade da Madeira, José Sílvio Fernandes, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o presidente da ANAM, Fernando Santos Pereira, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, e o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Segue-se, às 10h30, um painel dedicado às leis eleitorais autárquicas, que junta o professor universitário Paulo Rodrigues, o deputado à Assembleia da República Filipe Sousa, o presidente da Assembleia Municipal de Machico e presidente da Mesa do Congresso da ANAM, João Bosco da Costa de Castro, e a deputada à Assembleia Legislativa da Madeira Cláudia Perestrelo. A moderação estará a cargo do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes.

O programa inclui ainda um período de debate às 11h30, terminando às 12 horas com a sessão de encerramento, a cargo da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal.

A iniciativa é organizada pela ANAM e reúne representantes do poder político, autárquico e académico, num debate centrado na organização e evolução do poder local em Portugal.