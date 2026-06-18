Câmara do Funchal distingue Simon Crowcroft

A Câmara Municipal do Funchal aprovou hoje, em reunião camarária, um voto de louvor e reconhecimento público a Simon Crowcroft, em homenagem ao seu contributo para o fortelecimento das relações entre o Funchal e a cidade de St. Helier, bem como pelo apoio prestado à comunidade madeirense residente em Jersey.

A autarquia destaca o percurso de Simon Crowcroft à frente da Câmara Municipal de St. Helier, cargo que exerceu ininterruptamente entre 2001 e 2026, tendo cessado funções no passado dia 12 de Junho, após 24 anos de mandato.

O município funchalense reconhece o antigo autarca como o principal impulsionador da aproximação institucional entre as duas cidades, processo iniciado em 2005 e que culminou, três anos depois, na assinatura do protocolo de geminação entre o Funchal e St. Helier. Segundo o voto aprovado, a geminação formalizada em 2008 permitiu construir uma relação duradoura de amizade e cooperação, assente em intercâmbios culturais, educativos, económicos e sociais, que se tem mantido activa ao longo dos últimos 18 anos.

A autarquia presidida por Jorge Carvalho sublinha ainda que, durante os seus sucessivos mandatos, Simon Crowcroft promoveu diversas iniciativas conjuntas e visitas institucionais recíprocas, contribuindo de forma decisiva para o aprofundamento dos laços entre os dois municípios.

Outro dos aspectos destacados pela câmara prende-se com a atenção demonstrada pelo antigo presidente da Câmara de St. Helier à comunidade madeirense radicada em Jersey. O voto refere que Crowcroft "demonstrou sempre uma particular atenção à comunidade madeirense radicada em Jersey, valorizando o seu contributo para o desenvolvimento económico, social e cultural daquela ilha e reconhecendo o papel relevante que esta comunidade desempenha na aproximação entre os dois povos."

Na deliberação aprovada esta quinta-feira, o executivo municipal expressa a sua “profunda gratidão” pelo trabalho desenvolvido por Simon Crowcroft, considerando que a vitalidade e o sucesso da geminação entre o Funchal e St. Helier resultam, em grande medida, da sua dedicação, disponibilidade e empenho pessoal ao longo de mais de duas décadas de serviço público.