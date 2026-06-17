Concurso de montras 'Funchal em Flor' 2026 distingue criatividade

Realizou-se, hoje, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a cerimónia de entrega de prémios do Concurso de Montras 'Funchal em Flor' referente a 2026. A sessão contou com a presença do residente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, de representantes da ACIF – Associação Comercial e Industrial do Funchal, parceira da iniciativa, e de representantes dos estabelecimentos comerciais participantes.

Jorge Carvalho, na entrega dos cinco prémios, um dos quais para a Montra Sustentável, não só agradeceu à ACIF, por mais uma parceria com a CMF, como também aos comerciantes participantes nesta edição de 2026, em que o concurso registou 64 inscrições válidas, superando as candidaturas verificadas em 2024 e 2025, confirmando, desta forma, a trajectória de crescimento desta iniciativa que reflete o crescente envolvimento dos comerciantes numa ação que promove a criatividade, valoriza a identidade local e incentiva práticas sustentáveis.

Segundo nota à imprensa, o presidente da Câmara Municipal do Funchal afirmou ainda a disponibilidade da autarquia para melhorar as condições do comércio, na cidade, reafirmando o compromisso municipal em acompanhar e dinamizar esta actividade, por isso mesmo a existência de várias iniciativas nesse sentido.

O 'Funchal em Flor' é dirigido aos estabelecimentos comerciais da cidade tendo por objectivo distinguir as melhores propostas decorativas e a montra mais sustentável, tendo a Primavera como elemento inspirador e tema central.

Nesta edição foram atribuídos seis prémios, no valor global de 3.500 euros, distinguindo cinco montras pela sua criatividade e qualidade estética e uma pela sua componente sustentável:

1.º Prémio (1.000€) – Catita Kids

– Catita Kids 2.º Prémio (800€) – Ateliê Ótico

– Ateliê Ótico 3.º Prémio (600€) – Vista Alegre Funchal

– Vista Alegre Funchal 4.º Prémio (400€) – Valentina

– Valentina 5.º Prémio (200€) – Castanheiro Boutique Hotel

– Castanheiro Boutique Hotel Prémio Montra Sustentável (500€) – Phoebus

Com esta iniciativa, a Câmara Municipal do Funchal reafirma o seu compromisso com a valorização do comércio local, promovendo projectos que estimulam a criatividade, a sustentabilidade e a identidade urbana, contribuindo para uma cidade mais dinâmica, acolhedora e atrativa para residentes e visitantes.