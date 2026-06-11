Seguro exalta mérito madeirense

O Presidente da República, António José Seguro, destacou esta quinta-feira, no Funchal, o papel da cultura, da solidariedade e do compromisso cívico na construção de uma sociedade mais coesa, durante a cerimónia de condecorações realizada no Palácio de São Lourenço, por ocasião do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Numa intervenção breve, com menos de dez minutos, o Chefe de Estado sublinhou que as distinções atribuídas pretendem reconhecer percursos e instituições que honram a Madeira e enaltecem Portugal através do serviço prestado às comunidades.

António José Seguro condecorou Eduardo Luís Mendes Rodrigues, a Banda Musical de Santana e o Centro da Mãe – Associação de Solidariedade Social, destacando o contributo de cada um para o desenvolvimento cultural e social da Região.

Referindo-se a Eduardo Luís Mendes Rodrigues, o Presidente da República enalteceu décadas de dedicação ao teatro madeirense, salientando o trabalho desenvolvido na formação de artistas e na aproximação de novos públicos à actividade teatral. Considerou que o percurso do homenageado constitui um exemplo de persistência e compromisso com a cultura regional.

Sobre a Banda Musical de Santana, destacou a quase centenária história da instituição e o seu papel na preservação da identidade cultural madeirense. António José Seguro sublinhou ainda a importância da banda enquanto espaço de formação musical, inclusão social e dinamização das comunidades locais.

Já relativamente ao Centro da Mãe, o Chefe de Estado valorizou o trabalho realizado junto de jovens mães e crianças em situação de vulnerabilidade. Destacou a abordagem humanista da instituição e o impacto positivo que tem tido na vida de centenas de famílias, promovendo autonomia, integração e esperança.

Na cerimónia, António José Seguro afirmou que os homenageados representam valores fundamentais para o país, como a solidariedade, a preservação cultural, o serviço à comunidade e o compromisso com o bem comum, deixando um agradecimento em nome de Portugal pelo contributo prestado à sociedade.