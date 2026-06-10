PR distingue Universidade dos Açores com insígnias da Ordem da Instrução Pública

O Presidente da República distinguiu hoje a Universidade dos Açores (UAc) com o grau de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, no ano em que comemora 50 anos de existência.

António José Seguro frisou na cerimónia, realizada hoje no Solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, que a condecoração atribuída à UAc "dispensa grandes palavras e grandes justificações".

"Porque nos 50 anos da nossa autonomia, também celebramos os 50 anos da nossa Universidade. E, de facto, a autonomia é um quadro jurídico, mas ela é preenchida pelo contributo de muitos", disse, enunciando "todos os atores económicos, culturais, científicos, de educação" da região autónoma.

além da formação que ela faz, dos cerca de 3.000 estudantes que tem, com 200 professores, ela também faz uma investigação de excelência muito avançada, que se traduz, depois, em inovação".

Numa curta intervenção, o chefe de Estado referiu que a investigação "de excelência muito avançada" relacionada com o mar feita pela UAc, com cerca de 3.000 estudantes e 200 professores, tem "um lugar muito específico" pelo que representa para o futuro do país.

"Nós temos um território terrestre de pequena ou de média dimensão, conforme o critério, mas temos depois umas águas, uma Zona Económica Exclusiva, temos uma plataforma continental, que nos enche a imaginação sobre as potencialidades que nós podemos encontrar", prosseguiu.

Na sua intervenção, o Presidente da República referiu que o mapeamento dessas áreas "está a ser feito", mas, além disso, "já há algum conhecimento, ainda uma percentagem muito pequena".

"E, estou certo, que muito desse contributo para esse conhecimento teve a ver com essa investigação, com esse trabalho que a Universidade dos Açores tem vindo a fazer e dá esse contributo ao país e dá esse contributo ao mundo", vincou.

Por isso, António José Seguro disse que o país conta muito com a UAc, "não apenas no âmbito regional, mas também com a sua dimensão nacional e com a sua dimensão global".

Assim, como Presidente da República, salientou que "cumpre um dever que é reconhecer quem o merece".

"E a Universidade dos Açores merece muito. Muitos parabéns à Universidade dos Açores", concluiu.

A condecoração de grau de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública foi recebida pela reitora da UAc, Susana Mira Leal.

A cerimónia antecedeu o último ponto da agenda oficial das comemorações do 10 de Junho na ilha Terceira, nos Açores, que terminam hoje com o arriar da bandeira nacional no Pátio da Alfândega, na cidade de Angra do Heroísmo.