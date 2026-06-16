Câmara avança com reparação provisória no deck

A Câmara Municipal da Ribeira Brava está a realizar desde ontem uma intervenção provisória no deck da frente-mar da vila, numa acção que já estava prevista e que antecede as festas de São Pedro, período em que é esperada uma forte afluência de pessoas à baixa.

A intervenção incide sobre várias falhas no pavimento em madeira, algumas em zonas de grande circulação pedonal, junto à frente-mar. O estado do deck vinha a levantar preocupações, sobretudo tendo em conta o movimento habitual nesta zona durante as festividades e ao longo do Verão, denunciadas esta manhã ao DIÁRIO.

Fonte da Câmara Municipal adianta que os trabalhos em curso correspondem a uma solução provisória, destinada a garantir melhores condições de segurança durante o São Pedro e a época de maior procura da frente-mar. A mesma fonte sublinha, no entanto, que o deck é da responsabilidade das Sociedades de Desenvolvimento, facto que nem sempre tem sido referido nas críticas públicas feitas ao estado daquele espaço.

As imagens da intervenção foram captadas precisamente no dia em que os serviços estão no terreno a corrigir algumas das situações mais urgentes. Nas fotografias é possível ver a área sinalizada, equipamentos de trabalho e operacionais a proceder à reparação de partes danificadas do pavimento.

A autarquia entende que, perante a proximidade das festas e o aumento previsível de circulação, a prioridade passa por evitar riscos para residentes e visitantes, sobretudo em momentos de maior concentração de pessoas.

A solução agora aplicada não dispensa uma intervenção mais profunda e definitiva no deck da frente-mar, mas permite responder de imediato às situações consideradas mais problemáticas. A Câmara garante que continuará atenta ao estado daquele espaço público, pela importância que tem para a segurança, a imagem e a vivência da zona baixa da Ribeira Brava.