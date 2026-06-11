Askksa e Karate Câmara de Lobos em estágio internacional nos Açores

A Askksa e o karate CSD Câmara de Lobos estiveram presentes, no passado fim-de-semana, no 6.º Estágio Internacional com o Hanshi Dozono e Shian António Terra, que contou com a presença de atletas e treinadores do Canadá, Madeira, Terceira, Faial, Samora Correia e de São Miguel.

Após um exame ministrado pelo sensei Dozono, 9.º Dan em Shotokan, o treinador Sensei Tito Velosa, graduou para 5.º (Go) Dan e o treinador Sensei Márcio Gouveia para 3.º (San) Dan. Receberam também o nível 1.º (Sho) Dan, Francisco Carvalho, Laura Cabral e Tiago Pestana.

Este estágio coincidiu com o 36.º Torneio de Karaté do São João da Vila, em Vila Franca do Campo na ilha de São Miguel, onde os atletas Marina Castro, Tiago Bettencourt, Liam Reis, Jaden Reis, Tiago Pestana, Natacha Silva e Amélia Silva participaram e obtiveram lugares no pódio.