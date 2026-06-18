Helena Leal destaca papel da 'Monte de Amigos' na promoção da inclusão social

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Social, Helena Leal, visitou ontem a Loja Comunitária da Associação Monte de Amigos, no âmbito das comemorações do seu 15.º aniversário, onde destacou o papel na promoção da inclusão social.

A Associação Monte de Amigos - Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com sede na freguesia do Imaculado Coração de Maria, "tem como missão promover o voluntariado, apoiar crianças, jovens, famílias e grupos vulneráveis, incentivar a participação comunitária, desenvolver as capacidades das pessoas, prevenir situações de exclusão e desigualdade social e promover a cultura e a inclusão social", recorda uma nota da autarquia.

Continua, salientando que "estes objetivos enquadram-se nas políticas sociais desenvolvidas pela Câmara Municipal do Funchal, que, através do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo, tem vindo a apoiar o trabalho desenvolvido por esta instituição junto da comunidade".

Esta Loja Comunitária "constitui uma das principais valências da Associação Monte de Amigos, funcionando como uma resposta social de proximidade destinada a apoiar famílias em situação de carência económica, através da disponibilização de bens alimentares e outros bens essenciais, contribuindo para a minimização das dificuldades sentidas por algumas famílias", explica a CMF.

Na ocasião, Helena Leal destacou "a importância do trabalho desenvolvido pela associação, reconhecendo o seu contributo para a promoção da solidariedade, da inclusão social e da melhoria da qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabilidade", realça a autarquia, citando a vereadora.