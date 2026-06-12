Funchal Hoops, Arts & Culture Fest 2026 regressa com 2.500 participantes

Foi hoje apresentada, na Praça do Povo, a 5.ª edição do Funchal Hoops, Arts & Culture Fest 2026. O evento, organizado pela Associação de Basquetebol da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e de outras entidades parceiras, decorrerá entre os dias 17 e 28 de Junho, naquele espaço da cidade.

Trata-se de um dos maiores eventos de promoção do basquetebol realizados na Região Autónoma da Madeira, envolvendo cerca de 2.500 participantes, masculinos e femininos, federados e não federados, com idades compreendidas entre os 3 e os 99 anos.

O programa contará com a participação de atletas e equipas de referência a nível regional e nacional, destacando-se os torneios de preparação das seleções, o Torneio Minicesto 2026 e a Etapa da Madeira do Circuito Nacional de Basquetebol 3x3.

A vereadora da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do Desporto, entre outros, Helena Leal, destacou a importância do evento não apenas pela sua dimensão desportiva, mas também pelo impacto social, cultural e económico que representa para a cidade.

Helena Leal salientou igualmente a forte componente intergeracional da iniciativa, que promove a participação de pessoas de diferentes idades e condições, reforçando o seu carácter inclusivo.

A autarca sublinhou ainda o papel do desporto enquanto ferramenta fundamental para o desenvolvimento pessoal, a promoção da saúde e a inclusão social.

“Somos uma cidade que tem vindo a investir e a trilhar um caminho consistente na área do desporto”, afirmou Helena Leal, destacando o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal do Funchal na promoção de uma cidade “ativa e amiga do desporto”.