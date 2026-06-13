Albuquerque destaca papel das tradições na identidade madeirense

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou hoje a importância das tradições populares para a identidade do povo madeirense, defendendo que, apesar das mudanças na sociedade, estas continuam a desempenhar um papel essencial no sentimento de pertença.

No âmbito da cerimónia oficial de abertura da XXII Feira das Sopas do Campo, na Boaventura, afirmou que as festas tradicionais "cada vez têm mais gente" e que estruturas como as casas do povo, as IPSS, as juntas de freguesia e as autarquias têm sido fundamentais na preservação das raízes culturais e gastronómicas de cada freguesia.

O governante destacou ainda que estas celebrações permitem reviver “os sabores ancestrais da família” e reforçam a ligação às origens, mesmo num contexto de transformação económica e social.

Questionado sobre a alegada existência de zonas mais isoladas na Região, o presidente do Governo Regional considerou que a realidade actual é diferente, lembrando o investimento em infraestruturas rodoviárias.

"Hoje temos via rápida até à Boa Ventura e ao Arco de São Jorge", referiu, sublinhando que a mobilidade é “determinante para o desenvolvimento económico, social e cultural".

Albuquerque acrescentou que, no passado, o acesso a várias localidades era mais difícil, mas que os investimentos em acessibilidades foram decisivos para o progresso das freguesias e da própria Região.

Sobre a Feira das Sopas, o governante optou por não revelar a sua preferência, referindo, em tom descontraído, que não pode “ser júri” nem tomar partido em iniciativas deste tipo.