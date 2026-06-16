"A Madeira soube transformar a periferia em centralidade"

"A Madeira sempre soube transformar a distância em proximidade, a periferia em centralidade e os constrangimentos em oportunidades de desenvolvimento", afirmou a secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, na abertura da conferência 'Encruzilhadas da Europa', que está a ser proferida pelo antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, por iniciativa da Associação dos Ex-Deputados da Assembleia Legislativa da Madeira (AEDAL-RAM).

Na sua intervenção, a governante considera que o tema da conferência é particularmente actual, numa altura em que a Europa enfrenta profundas transformações geopolíticas, económicas, tecnológicas e sociais, defendendo que estes desafios exigem visão estratégica e uma renovada confiança nos valores fundadores do projecto europeu.

Elsa Fernandes sublinha que as regiões ultraperiféricas, e em particular a Madeira, têm uma perspectiva singular sobre o futuro da Europa, defendendo que a Região deve continuar a afirmar-se como um território europeu dinâmico, aberto ao mundo e atento às suas responsabilidades no contexto nacional e internacional.

A secretária regional enaltece ainda o percurso político de Alberto João Jardim, considerando que a sua acção foi determinante para a consolidação da autonomia e para a afirmação da Madeira no quadro nacional e europeu, reforçando a voz da Região junto das instituições europeias e contribuindo para o seu desenvolvimento.

Na intervenção, Elsa Fernandes sustenta igualmente que a construção do futuro da Europa depende não apenas das instituições europeias, mas também da participação activa das regiões, das instituições de ensino, dos agentes económicos, das organizações da sociedade civil e dos cidadãos.