Paula Margarido destaca papel dos Pólos de Emprego na aproximação entre os cidadãos e as oportunidades de trabalho

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou, esta quarta-feira, os Pólos de Emprego da Universidade da Madeira e da SocioHabita Funchal, este último instalado nas instalações da Junta de Freguesia de Santo António, numa deslocação acompanhada pelo presidente do Conselho Directivo do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), Pedro Gouveia, e pela responsável pelo Centro de Emprego, Filipa Figueira.

Conforme refere a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude através de nota à imprensa, durante a visita, a governante teve oportunidade de acompanhar de perto o trabalho desenvolvido por estas estruturas de proximidade, que funcionam como verdadeiras extensões do Instituto de Emprego da Madeira no terreno, promovendo o acompanhamento personalizado dos candidatos e reforçando a ligação entre os cidadãos, as entidades empregadoras e os diversos programas de emprego, formação e juventude.

Na Universidade da Madeira, Paula Margarido foi recebida pelo reitor Sílvio Fernandes, pelo vice-reitor Eduardo Marques, pelo director do Observatório de Emprego e Formação Profissional da UMa, professor e Investigador Eduardo Leite, e pela técnica responsável pelo Pólo de Emprego, Tatiana Capelo.

A governante testemunhou "a forte procura deste serviço por parte de estudantes finalistas e recém-diplomados, muitos dos quais procuram apoio na transição para o mercado de trabalho, informação sobre oportunidades de emprego, programas de estágio profissional e iniciativas dirigidas aos jovens, desenvolvidas em articulação com a Direcção Regional de Juventude".

Entre as áreas de formação com maior procura destacam-se a Gestão, as Tecnologias de Informação, a Informática e as diversas Engenharias, refletindo o perfil dos diplomados que procuram apoio junto daquele Pólo de Emprego.

Segundo a técnica responsável, verifica-se tradicionalmente um aumento da procura durante os meses de Fevereiro, associado à abertura de programas de juventude, bem como nos meses de Junho e Julho, período em que muitos estudantes concluem os seus cursos e iniciam a procura activa de emprego e de estágios profissionais.

Paula Margarido destacou a importância deste trabalho de proximidade, sublinhando que “a empregabilidade dos jovens começa muito antes da conclusão dos cursos, através da informação, da orientação e da capacitação para a transição para a vida ativa”.

Já no Pólo de Emprego da SocioHabita, em Santo António, a governante contactou com uma realidade distinta, que evidencia a importância de respostas de proximidade ajustadas às necessidades concretas de cada pessoa.

A secretária regional foi recebida por José António Camacho, membro do executivo da Junta de Freguesia de Santo António, bem como por Graça Correia, responsável pela entidade promotora do pólo de emprego da SocioHabita Funchal, tendo acompanhado diversas iniciativas de capacitação promovidas junto da população residente nos bairros sociais da freguesia, apresentadas pela técnica Célia Dantas.

Durante a visita foram visionados vídeos ilustrativos de atividades de formação, comunicação, trabalho em equipa e desenvolvimento de competências pessoais e sociais, desenvolvidas em articulação com os centros comunitários e outras entidades parceiras.

Neste Pólo de Emprego, a procura não se limita ao acesso ao mercado de trabalho. Muitos utentes recorrem ao serviço com o objectivo de melhorar as suas condições laborais, procurar novas oportunidades profissionais ou obter apoio técnico na elaboração de candidaturas a concursos de emprego público, frequentemente complexos e exigentes do ponto de vista processual.

Um dos testemunhos partilhados foi o de uma utente que, já numa fase de maior maturidade profissional, decidiu mudar de área de actividade, conseguindo melhorar significativamente as suas condições de trabalho e beneficiar de um vínculo contratual mais estável e duradouro.

Os dados apresentados evidenciam igualmente a relevância destes Pólos de Emprego na promoção da empregabilidade. Na área de abrangência do Polo da SocioHabita, que serve sobretudo a freguesia de Santo António e o Curral das Freiras, registava-se, em maio de 2026, uma redução homóloga do número de desempregados de 15,7% em Santo António e de 11,8% no Curral das Freiras. Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Paralelamente, 229 residentes de Santo António encontravam-se integrados em medidas de emprego promovidas pelo IEM, enquanto 14 residentes do Curral das Freiras beneficiavam igualmente destes programas.

Os dados reflectem o impacto do trabalho desenvolvido por estas estruturas que, através do acompanhamento individualizado, da capacitação para a procura ativa de emprego e da articulação com entidades empregadoras e formativas, contribuem para aproximar mais pessoas do mercado de trabalho e de oportunidades de valorização profissional. Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Para Paula Margarido, estes exemplos demonstram que os Polos de Emprego “são muito mais do que locais de encaminhamento para ofertas de trabalho”, constituindo verdadeiros espaços de orientação, capacitação e valorização pessoal.

“A proximidade, o acompanhamento individualizado e a capacidade de adaptação às necessidades concretas de cada pessoa são fatores determinantes para o sucesso destas respostas. Os Polos de Emprego desempenham um papel fundamental na promoção da empregabilidade, na valorização das competências e na criação de oportunidades para os madeirenses”, afirmou.

A governante aproveitou ainda a ocasião para agradecer o empenho dos técnicos, das entidades parceiras e do Instituto de Emprego da Madeira, salientando que o trabalho desenvolvido por estas estruturas representa um esforço conjunto de promoção da empregabilidade, da inclusão social e da melhoria das condições de vida dos cidadãos, constituindo uma ferramenta essencial para aproximar as oportunidades das pessoas e dos territórios.