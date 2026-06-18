Universidades Seniores são cruciais no "processo de envelhecimento activo e saudável"

No encerramento do VI Congresso das Universidades Seniores da RAM, que decorreu ontem, a vereadora da área social, Helena Leal, destacou o papel crucial destas estruturas no "processo de envelhecimento activo e saudável" da população idosa.

Helena Leal agradeceu a presença de todos os participantes e salientou que a missão destas estruturas passa por contribuir para que a população sénior usufrua de uma melhor qualidade de vida, promovendo a sua autonomia e prevenindo vulnerabilidades físicas, psicológicas e sociais frequentemente associadas ao isolamento", lê-se numa nota divulgada pela autarquia.

"As Universidades Seniores são determinantes na promoção de um processo de envelhecimento ativo e saudável", declarou a vereadora, reforçando a sua importância na construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a RUTIS - Rede de Universidades Seniores, da qual a Universidade Sénior do Funchal é membro activo desde 2009, reuniu dez Universidades Seniores da Região Autónoma da Madeira, com "o objetivo de promover a partilha de experiências e divulgar as atividades desenvolvidas por estas instituições".

O VI Congresso das Universidades Seniores da RAM decorreu durante todo o dia de ontem no Hotel VidaMar, no Funchal.