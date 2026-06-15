Helena Leal salienta trabalho que tem vindo a ser feito pelo Funchal na Habitação

A vereadora Helena Leal assume que a concertação política de instrumentos que actuam em diferentes dimensões é crucial para resolver o problema de habitação. Desde apoios à construção e requalificação, até à implementação de programas e apoios sociais são algumas das políticas a ter em conta.

Helena Leal participou no debate sobre Habitação, que decorre na Assembleia Municipal do Funchal.

A autarca afirma que o apoio ao arrendamento chega a quase 1.000 famílias do município, bem como benefícios fiscais aplicados às famílias e empresas, como a isenção do IMI v ão ajudar em vários destes aspectos.

Até ao final de 2026 serão lançados procedimentos de quase 20 milhões de euros para construção e reabilitação de imóveis.

Helena Leal afirma que as 172 habitações do Primeiro Direito estavam apenas no papel e que, em alguns casos, até violavam o PDM, carecendo, na sua maioria, de serem ‘refeitos’. Apenas os 33 fogos do ‘Nazaré Park’ estavam em condições de avançar, que foi o que aconteceu.