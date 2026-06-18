Ataque a refinaria de Moscovo é uma "resposta justificada"

O ataque ucraniano a uma refinaria de Moscovo, durante a madrugada, é uma "resposta justificada" aos ataques russos contra a Ucrânia, afirmou hoje o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Esta é uma resposta totalmente justificada aos ataques russos contra as nossas cidades e comunidades, assim como mais um resultado importante do trabalho dos nossos combatentes contra as instalações que apoiam a máquina de guerra russa", disse Zelensky nas redes sociais.

"Na noite passada, as nossas ações de longo alcance voltaram a atingir a região de Moscovo. Pela segunda vez nesta semana, a refinaria de petróleo de Moscovo foi atingida", afirmou o Presidente ucraniano, agradecendo as forças da Ucrânia pelo sucesso do ataque.

Zelensky publicou um vídeo com a sua mensagem mostrando a refinaria em chamas e envolta numa densa camada de fumo.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

O ataque ucraniano "em grande escala" com drones ocorreu esta madrugada em Moscovo, tendo vários projéteis atingido uma refinaria, anunciou o presidente da câmara da cidade, Sergei Sobianin.

O anúncio surge quando o Presidente russo, Vladimir Putin, começou a receber na noite de quarta-feira líderes asiáticos para uma cimeira de dois dias entre a Rússia e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Kazan, centro da Rússia.

"As forças de defesa aérea continuam a repelir um ataque de grande envergadura. Vários drones conseguiram atingir a MNPZ", uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, situada na capital, escreveu Sobianin na rede de mensagens Telegram.

O presidente da câmara indicou posteriormente que 52 drones tinham sido destruídos por volta das 04:15 TMG (05:15 em Lisboa) pelas defesas antiaéreas russas.

A MNPZ, situada no bairro de Kapotnia (sudeste de Moscovo), é uma refinaria pertencente à Gazpromneft, que assegura mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, nomeadamente para os seus aeroportos, de acordo com informações disponíveis no seu portal oficial.

💥 Massive Ukrainian drone swarm struck the sprawling Moscow Oil Refinery in Russia today.

Located just 15 km from the Kremlin.

This could be one of the most consequential strikes on a Russian refinery to date. pic.twitter.com/7MtilHwp28 — Igor Sushko (@igorsushko) June 18, 2026

Na terça-feira, esta mesma refinaria já tinha sido alvo de um vasto ataque de drones ucranianos.

O ataque desta madrugada levou à ativação de um alerta aéreo num dos principais aeroportos de Moscovo, o de Sheremetyevo, onde se procedeu à retirada de passageiros e pessoal dos terminais e dos aviões para abrigos seguros.

Pouco antes das 05:00 TMG (06:00 em Lisboa), estas medidas foram levantadas e o funcionamento do aeroporto começou a regressar ao normal, de acordo com um comunicado publicado pela infraestrutura.

Na região de Moscovo, o ataque com drones danificou um edifício residencial e um centro comercial, sem causar feridos, segundo o governador regional, Andrei Vorobiov.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

A Rússia continua a atacar a Ucrânia quase diariamente, mais de quatro anos após o início do conflito, o mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que, até ao momento, parece não ter saída diplomática.

A Ucrânia também intensificou os ataques ao território russo, por vezes muito longe da fronteira, visando especialmente infraestruturas de transporte e armazenamento de hidrocarbonetos, numa tentativa de esgotar a capacidade de Moscovo para financiar o seu esforço de guerra.