Ataques de longo alcance provocam crise de combustível na Rússia

Os ataques de longo alcance realizados pela Ucrânia na Rússia danificaram significativamente o setor de refinação de petróleo do país vizinho, divulgou hoje o Exército ucraniano, ao apresentar dados sobre a degradação das capacidades militares e económicas de Moscovo.

A análise do Estado-Maior da Ucrânia foi divulgada na rede social Facebook, adiantou a agência de notícias Ukrinform.

De acordo com as forças ucranianas, mais de 30% da capacidade de refinação de petróleo da Rússia foi desativada em consequência dos ataques às infraestruturas petrolíferas.

As autoridades afirmaram que 16 grandes refinarias e terminais petrolíferos russos foram atingidos e mais de 40 unidades de processamento foram paralisadas.

Ainda segundo Kiev, devido às sanções internacionais, a Rússia não consegue restaurar as instalações danificadas, uma vez que a substituição de importações se revelou ineficaz.

Como resultado, a produção de petróleo está em declínio devido à capacidade limitada de refinação e exportação, sublinhou o Ukrinform.

O Estado-Maior ucraniano citou dados da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que indicam que a produção petrolífera russa caiu para um mínimo anual de cerca de 9.009 milhões de barris por dia.

As autoridades militares ucranianas também relataram o que descreveram como uma crise de combustível na Rússia.

A produção de gasolina, detalharam, caiu para o nível mais baixo em 16 anos, e o Governo foi forçado a proibir as exportações de combustível, embora a escassez continue.

Na Crimeia, território ucraniano ocupado por Moscovo desde 2014, e em partes da região de Lugansk, a gasolina 95 estará a ser racionada através de sistemas de cartões. Nas regiões russas de Kursk, Belgorod e Pskov, a venda de combustível está limitada a 20 litros por veículo, segundo as forças ucranianas.

O Estado-Maior apontou ainda no comunicado que a escassez de combustível de aviação está a afetar os principais aeroportos russos, levando a restrições no reabastecimento de aeronaves.

Além disso, o Governo da Federação Russa terá autorizado a produção de combustível de qualidade inferior (norma Euro-3), devido à falta de equipamento e aos danos nas infraestruturas de refinação.

O Estado-Maior afirmou que cada refinaria ou depósito de combustível danificado gera escassez local, afetando a logística militar russa, reduzindo o fornecimento de munições e as receitas para o esforço de guerra.

As autoridades ucranianas anunciaram hoje ter atacado uma importante refinaria de combustíveis de Moscovo, que de manhã estava em chamas, segundo entidades locais, embora sem provocar vítimas.

Segundo Kiev, a refinaria atingida processa aproximadamente 11 milhões de toneladas de petróleo anualmente e fornece quase 40% da procura de gasolina em Moscovo e metade da procura de gasóleo.