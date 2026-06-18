México e Coreia do Sul podem 'carimbar' 16 avos de final

O México e a Coreia do Sul, que venceram na estreia, podem 'carimbar' hoje um lugar nos inéditos 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, na abertura da segunda jornada da fase de grupos.

Os coanfitriões, vencedores por 2-0 face à África do Sul, e os sul-coreanos, que ganharam à República Checa por 2-1, defrontam-no em Zapopan no último jogo do oitavo dia e o vencedor, caso haja, será o primeiro apurado para a fase a eliminar.

A formação mexicana, que vai na 18.ª participação, e nona consecutiva, procura ultrapassar a fase de grupos pela 10.ª vez, um hábito desde 1994, mas que foi quebrado em 2022, no Qatar, onde a equipa 'azteca' caiu na fase de grupos.

Por seu lado, os sul-coreanos, que vão na 12.ª presença, chegaram à fase a eliminar em 2002, em casa, 2010 e 2022, nesta última ocasião com Paulo Bento ao 'leme'.

O jogo entre México e Coreia do Sul realiza-se em Zapopan, a partir das 19:00 locais (02:00 de quinta-feira em Lisboa) e é o último da segunda jornada do Grupo A, que arranca com o embate entre República Checa e África do Sul, em Atlanta, às 13:00 (18:00).

Num grupo que pode apurar três equipas -- qualificam-se para os 16 avos de final os dois primeiros de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros -, checos e sul-africanos não ficam eliminados perdendo, mas colocam-se em situação muito complicada.

Se o Grupo A tem duas equipas destacadas, o Grupo B ficou na mesma após a primeira jornada, com os dois empates a um golo, entre Suíça e Qatar e também entre o coanfitrião Canadá e a Bósnia-Herzegovina.

Na segunda jornada, que não apurará nenhuma equipa, o primeiro embate, a partir das 12:00 (20:00), em Inglewood, será entre os dois conjuntos europeus, seguindo-se, pelas 15:00 (23:00), em Vancouver, o jogo entre o Canadá e o Qatar.

O Mundial de futebol de 2026 começou em 11 de junho e prolonga-se até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.