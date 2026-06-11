México ‘abre’ o Mundial a vencer num jogo com três expulsões
A equipa anfitriã, o México, venceu o encontro frente à África do Sul, na partida que marcou o arranque do Mundial 2026. O jogo ficou marcado pelo 2-0, mas também pelas três expulsões.
Julián Quiñones, aos nove minutos, e o ex-benfiquista Raúl Jiménez, aos 67, marcaram os tentos dos mexicanos, perante uns sul-africanos que acabaram com nove, face às expulsões de Yaya Sithole, médio do Tondela, aos 49, e de Themba Zwane, aos 84.
O conjunto 'azteca', que acabou com 10, face ao cartão vermelho exibido a César Montes já aos 90+2 minutos, soma, assim, três pontos e lidera, provisoriamente, o Grupo A, antes do embate entre a República Checa e a Coreia do Sul.