Chéquia lidera, mas Coreia do Sul tem a última palavra: 2-1

Durante quase uma hora o encontro viveu de equilíbrio e poucas certezas. A primeira foi checa. Aos 59 minutos, Ladislav Krejčí subiu mais alto do que a defesa coreana e cabeceou para o 1-0, premiando uma equipa que até aí parecia mais organizada e confortável a gerir o ritmo.

A vantagem, contudo, durou pouco. Aos 67 minutos, Hwang In-beom protagonizou o momento de classe da partida: recebeu um passe medido de Lee Kang-in, parou a bola, fintou o defesa e o guarda-redes no mesmo gesto e empatou com frieza. O golo mudou o jogo — e a confiança trocou de lado.

A reviravolta chegou aos 80 minutos. Outra vez Hwang In-beom, desta feita como construtor: cruzou rasteiro para a área, onde Oh Hyeon-gyu apareceu com o pé esquerdo a fazer o 2-1. Da derrota anunciada à liderança consumada em treze minutos.

A Chéquia ainda teve o empate na bota, mas esbarrou no guarda-redes. Aos 90+3 minutos, Kim Seung-gyu voou para a sua direita e travou o remate que valia a igualdade, fechando o resultado.

O que fica

A Coreia do Sul soma os primeiros três pontos num grupo que conta ainda com o anfitrião México e a África do Sul, e fá-lo com a personalidade de quem não se desmoronou ao sofrer primeiro. Para a Chéquia, regressada a uma fase final após longa ausência, fica a frustração de ter liderado e perdido — e a urgência de pontuar nas jornadas seguintes.

Ficha do jogo

Coreia do Sul 2-1 Chéquia

Mundial 2026, Grupo A · Estádio de Guadalajara, México · 11 de junho de 2026

Golos: Krejčí (59'); Hwang In-beom (67'), Oh Hyeon-gyu (80')