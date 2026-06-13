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Desporto

Margarida Araújo vence Norte Sky Race

Portuguesa triunfa nos 12 km com mais de 13 minutos de vantagem

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Margarida Araújo venceu este sábado a Norte Sky Race, prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026.

A atleta portuguesa concluiu o percurso em 1:39.41, superiorizando-se à norte-americana Megan Neale, segunda classificada com o tempo de 1:52.52.

O terceiro lugar ficou entregue a Soraia Rodrigues, do Porto Moniz, que terminou a prova em 2:03.35.

A Norte Sky Race decorre em ambiente de montanha no norte da Madeira, atravessando trilhos técnicos e zonas de floresta Laurissilva e paisagem rural do concelho de Santana.

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