Margarida Araújo vence Norte Sky Race
Portuguesa triunfa nos 12 km com mais de 13 minutos de vantagem
Margarida Araújo venceu este sábado a Norte Sky Race, prova de 12 quilómetros e 1035 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026.
A atleta portuguesa concluiu o percurso em 1:39.41, superiorizando-se à norte-americana Megan Neale, segunda classificada com o tempo de 1:52.52.
O terceiro lugar ficou entregue a Soraia Rodrigues, do Porto Moniz, que terminou a prova em 2:03.35.
A Norte Sky Race decorre em ambiente de montanha no norte da Madeira, atravessando trilhos técnicos e zonas de floresta Laurissilva e paisagem rural do concelho de Santana.