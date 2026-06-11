Mais de 80 alunos da Ribeira Brava visitam o Porto Santo

Mais de 80 alunos da Escola Padre Manuel Álvares, no concelho da Ribeira Brava, deslocaram-se hoje ao Porto Santo para uma visita de estudo que proporciona aos participantes uma jornada diferente fora do contexto escolar habitual.

A comitiva integra alunos e professores, que ao longo do dia terão oportunidade de conhecer alguns dos principais pontos de interesse da ilha dourada.

Aproveitando as boas condições atmosféricas que se fazem sentir no Porto Santo, os visitantes iniciaram o programa com uma passagem pelos museus situados no centro da cidade, estando também prevista uma ida à praia.

O regresso à Madeira está marcado para o final do dia, a bordo do navio Lobo Marinho.