Colisão junto ao Centro de Saúde do Caniço provoca apenas danos materiais

Uma colisão ocorrida junto ao Centro de Saúde do Caniço provocou, ao início da tarde, apenas danos materiais.

Pela imagem recolhida no local, é possível verificar que uma das viaturas ligeiras envolvidas ficou imobilizada na estrada, apresentando danos visíveis na zona da roda dianteira esquerda.

Apesar do aparato, não há registo de feridos na sequência do acidente. A ocorrência condicionou momentaneamente a circulação naquela zona, enquanto eram avaliados os danos e garantidas as condições de segurança na via.

As circunstâncias em que ocorreu a colisão não são ainda conhecidas.