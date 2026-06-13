Primeiro treino de Portugal em solo norte-americano entre as notícias que marcam este sábado

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o primeiro treino em solo norte-americano, numa sessão aberta a poucos adeptos, prosseguindo a preparação para a estreia no Mundial2026, agendada para quarta-feira, frente à República Democrática do Congo.

Os comandados do selecionador Roberto Martínez vão treinar pela primeira vez no Gardens North County District Park, complexo desportivo em Palm Beach, na Flórida, que vai servir de 'quartel-general' da seleção nos Estados Unidos.

Antes da sessão de trabalho, um jogador vai falar à comunicação social pelas 18:00 locais (23:00 horas de Lisboa), com o início do treino a estar agendado para as 18:45 (23:45).

Este primeiro treino de Portugal no complexo será aberto, mas de forma limitada, com uma bancada montada de propósito, mas que terá a capacidade para apenas 200 adeptos da comunidade lusa em Miami.

Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para quarta-feira frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12:00 (18:00).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu do Design (MUDE) e o Museu de Lisboa - Palácio Pimenta estão entre os 34 nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano, cuja cerimónia de entrega se realiza hoje, em Bilbau, Espanha.

Inaugurado em 2009, e dedicado às múltiplas expressões do design, o MUDE reabriu em julho de 2024, após oito anos de obras de reabilitação no antigo edifício do Banco Nacional Ultramarino, no centro histórico de Lisboa, onde foi instalado. O Palácio Pimenta, principal núcleo do Museu de Lisboa, possui um percurso que combina cronologias e abordagens temáticas sobre o desenvolvimento urbano da capital, integrando testemunhos arqueológicos, objetos do quotidiano e referências arquitetónicas.

A entrega do palmarés do Museu Europeu do Ano (EMYA, na sigla em inglês) encerra a conferência anual do Fórum Europeu dos Museus, que começou na quarta-feira, com o tema "Revolucionar o Museu: Inclusão para Todos".

Os 34 museus nomeados apresentaram os seus projetos perante o júri internacional antes da gala de encerramento e o anúncio dos vencedores está marcado para hoje, a partir das 18:00 locais (17:00 horas em Lisboa), no Palácio de Congressos Euskalduna Bilbao.

DESPORTO

O Brasil, único pentacampeão e totalista, estreia-se no Mundial de futebol de 2026, defrontando Marrocos, a equipa sensação da anterior edição, ao tornar-se a primeira seleção africana a atingir as meias-finais.

No estádio MetLife, em East Rutherford, a formação comandada pelo italiano Carlo Ancelotti vai começar a mostrar se tem, ou não, o que é preciso para repetir as façanhas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

No outro jogo do Grupo C, a Escócia, que não marcava presença num Mundial desde 1998, defronta Haiti, de volta após 1974, num dia em que fecha também a primeira jornada dos agrupamentos B, com o Qatar-Suíça, e D, com o Austrália-Turquia.