PJ detém suspeito de colaborar em fuga de presos de Vale de Judeus em 2024

A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje, em Lisboa, um homem suspeito de ter colaborado na fuga de cinco presos da cadeia de Vale de Judeus, em 2024, e apreendeu uma arma de fogo, anunciou aquela força policial.

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, procedeu, no dia de hoje, na zona da Grande Lisboa, à detenção de um homem, de nacionalidade portuguesa, com 43 anos, sobre o qual recaem fortes indícios da prática dos crimes de tirada de presos e de detenção de arma proibida", explicou a PJ, em comunicado.

Durante a operação "Sapatada", efetuada pela Secção Central de Combate ao Banditismo, foram ainda realizadas sete buscas domiciliárias e constituídos 25 arguidos.

Fonte policial disse à agência Lusa que o detido, no âmbito das buscas domiciliárias, é filho de Fernando Ribeiro Ferreira, um dos cinco reclusos evadidos em 2024 e recapturado em Trás-os-Montes.

Segundo a Judiciária, a operação teve como objetivo identificar intervenientes na fuga, consolidação e recolha de prova relacionada com a evasão de Vale de Judeus, a 07 de setembro de 2024.

Estes reclusos, três dos quais estrangeiros, foram recapturados entre 06 de outubro de 2024 e 06 de fevereiro de 2025.

A PJ acrescentou que na operação foram apreendidas "duas viaturas ligeiras, duas armas de fogo automáticas do tipo 'Kalashnikov', inúmeras munições de diversos calibres, equipamento eletrónico suscetível de interferir com comunicações rádio, comunicações móveis, sinais GPS ou outros sistemas de transmissão, bem como dois rádios de comunicação de características militares.

Foram igualmente apreendidos "dois capacetes táticos, um colete balístico, uma prensa destinada à recarga de munições, cerca de 32.500 euros em numerário, além de outros objetos, documentos e elementos com manifesta relevância probatória".

A operação "Sapatada" envolveu cerca de 70 investigadores da PJ, de várias unidades e diretorias nacionais.

O detido será quarta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.

Em 07 de setembro de 2024, fugiram de Vale de Judeus, em Alcoentre (Azambuja), o argentino Rodolfo Lohrmann, o britânico Mark Roscaleer, o georgiano Shergili Farjiani, e os portugueses Fábio Loureiro e Fernando Ribeiro Ferreira.

Os reclusos, todos já recapturados pelas autoridades, cumpriam penas entre os sete e os 25 anos de prisão, por tráfico de droga, associação criminosa, roubo, sequestro e branqueamento, entre outros crimes.