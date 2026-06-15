PJ investiga agressão com machado no Caniçal

A Polícia Judiciária está a investigar a agressão com machado ocorrida ontem na Rua da Feiteirinha, no Caniçal, que deixou um homem de 55 anos ferido na cabeça.

A informação foi confirmada ao DIÁRIO pelo Comando Regional da PSP da Madeira, na sequência das questões colocadas sobre o caso. Segundo a PSP, a agressão ocorreu “no seguimento de uma desavença familiar” entre tio e sobrinho.

O suspeito encontra-se devidamente identificado. No entanto, a PSP refere desconhecer a sua actual condição processual, nomeadamente se foi detido ou constituído arguido, uma vez que o processo está agora sob responsabilidade da Polícia Judiciária, autoridade policial competente para a investigação.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados, ontem, para a Rua da Feiteirinha, onde a vítima terá sido atingida com três golpes na cabeça. Apesar da violência da agressão, o homem encontrava-se consciente à chegada da ambulância e foi posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP adianta ainda que já havia registo de desavenças familiares envolvendo o mesmo suspeito das agressões.

O caso terá tido origem em conflitos familiares entre a vítima e o alegado agressor, que, segundo foi possível apurar, será sobrinho do homem ferido. A investigação prossegue agora pela Polícia Judiciária.