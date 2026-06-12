PJ investiga factos que levaram aos tiros em Machico

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), acaba de emitir um comunicado a dar conta dos factos ocorridos ontem à noite em Machico, da qual resultou em tiros desferidos por um agente que feriu um homem. Para aferir todos os factos o caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ).

Assim, segundo o comunicado, "ontem, pelas 21h15, a PSP foi chamada a intervir junto de um supermercado na cidade de Machico, após informação de que um indivíduo estaria a ameaçar clientes no parque de estacionamento".

No local, explica, "os polícias apuraram que o suspeito teria ameaçado um cidadão com uma arma branca. Ao ser localizado, o indivíduo encontrava-se na posse de uma faca e adotou uma atitude agressiva perante os agentes".

Homem baleado em Machico durante abordagem policial para internamento compulsivo Polícia disparou sobre indivíduo que o terá ameaçado com uma arma branca, no parque de estacionamento do Pingo Doce em Machico

Tal como o DIÁRIO noticiou, "apesar das sucessivas advertências policiais para que largasse a arma, o suspeito não acatou as ordens e avançou na direção de um dos polícias, criando uma situação de perigo iminente para a sua integridade física", explica a nota oficial.

Assim, "perante a ameaça, foi necessário recorrer à arma de fogo para fazer cessar a agressão. O indivíduo foi atingido, desarmado e imediatamente assistido pelos meios de socorro, sendo posteriormente transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permanece sob observação médica".

Refere a PSP que "a ocorrência foi comunicada ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação dos factos", procedimentos normais neste tipo de situações. "A PSP mantém total colaboração com as autoridades judiciárias para o completo esclarecimento da ocorrência", garante.