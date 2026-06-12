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Jovem fica ferido em acidente com trotinete

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Foto Google Maps

Um jovem de 16 anos ficou ferido, esta tarde, ao cair de trotinete na Estrada regional 109, em Machico. 

Alertados para esta ocorrência pelas 15h50, os Bombeiros Municipais deslocaram-se para o local com dois veículos e cinco elementos. 

Por apresentar um corte no membro inferior direito, o jovem foi transportado inicialmente para o centro de saúde local e posteriormente para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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