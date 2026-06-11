Euro avança ligeiramente face ao dólar após dados da inflação nos EUA

O euro subiu ontem ligeiramente face ao dólar, numa sessão marcada pelos dados da inflação nos Estados Unidos e pelo agravamento das tensões no Médio Oriente.

Pelas 18:00, o euro negociava a 1,1544 dólares, face aos 1,1541 dólares de terça-feira.

A moeda única recuou, pelo contrário, face à libra, mas valorizou em relação ao iene.

A inflação nos Estados Unidos subiu em maio para o nível mais elevado em três anos, ao atingir 4,2% em termos homólogos, acima dos 3,8% registados em abril, segundo dados hoje divulgados pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

Em cadeia, os preços aumentaram 0,5% no mês passado, depois das subidas de 0,6% em abril e de 0,9% em março, num contexto marcado pelo aumento dos preços dos combustíveis.

Excluindo as categorias voláteis da alimentação e da energia, a inflação subjacente avançou 2,9% em termos homólogos, contra 2,8% em abril, enquanto em cadeia os preços subjacentes aumentaram 0,2%.

A leitura da inflação reforçou as preocupações dos investidores quanto à possibilidade de a Reserva Federal norte-americana manter as taxas de juro elevadas durante mais tempo ou mesmo voltar a subi-las, numa altura em que os mercados avaliavam já o impacto da escalada militar no Médio Oriente.

As tensões na região agravaram-se após novos ataques dos Estados Unidos contra o Irão, aumentando os receios quanto ao impacto do conflito nos mercados e nos preços da energia.

Divisas....................quarta-feira..................terça-feira

Euro/dólar................1,1554........................1,1541

Euro/libra..................0,86280.....................0,86306

Euro/iene....................185,41.......................184,82

Dólar/iene....................160,47.......................160,40