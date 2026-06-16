Deck da frente-mar da Ribeira Brava apresenta falhas

O estado de conservação do deck da frente-mar da Ribeira Brava está a suscitar preocupação entre os transeuntes, sobretudo numa altura em que as festas de São Pedro estão “à porta” e em que se espera uma forte afluência de pessoas à baixa da vila.

A imagem mostra várias zonas do pavimento em madeira com sinais evidentes de desgaste, remendos e falhas, havendo mesmo partes onde as tábuas aparentam estar levantadas ou em falta. Trata-se de uma área de passagem pedonal muito utilizada, junto ao mar, frequentada diariamente por residentes e visitantes.

A situação não será recente, mas ganha outra dimensão perante a proximidade das festividades, período em que a frente-mar costuma encher-se de pessoas, criando maior pressão sobre aquele espaço. Num cenário de multidão, qualquer desnível, buraco ou tábua solta pode transformar-se numa verdadeira armadilha, sobretudo para idosos, crianças ou pessoas com mobilidade reduzida.

Noutras zonas do mesmo deck são visíveis intervenções pontuais, algumas com recurso a alcatrão, usadas para tapar falhas no pavimento. No entanto, a existência de novas zonas degradadas levanta a necessidade de uma intervenção, ainda que provisória, para reduzir riscos antes dos dias de maior movimento.

Mais do que uma questão estética, está em causa a segurança de quem circula naquela zona nobre da vila. Com o São Pedro a aproximar-se, a correcção destas falhas deverá ser encarada como prioridade, nem que seja através de uma solução temporária, até que possa ser feita uma reparação mais profunda e definitiva do deck da frente-mar.