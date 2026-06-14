Assembleia Municipal do Funchal realiza debate sobre habitação por iniciativa do PS

A Assembleia Municipal do Funchal realiza segunda-feira, dia 15 de Junho, um debate específico dedicado ao tema da habitação, por iniciativa do Partido Socialista.

Segundo nota à imprensa, a realização deste debate surge num contexto de crescente agravamento da crise habitacional no concelho do Funchal, marcada pela escassez de oferta, pelo aumento dos preços da habitação e pelas dificuldades cada vez maiores que muitas famílias enfrentam para aceder a uma casa condigna. Perante a dimensão e a urgência deste problema, torna-se fundamental promover uma reflexão alargada sobre as políticas públicas e as soluções necessárias para garantir o direito à habitação.

O orador convidado pelo partido proponente será Paulo Neves, que apresentará a sua visão sobre o tema em discussão. Licenciado em Direito, possui especializações em Direito da Construção e Urbanismo e em Contratação Pública. Foi fundador e presidente da cooperativa de habitação para jovens Habijovem Algarve, responsável pela entrega de 350 fogos a custos controlados. Atualmente, é fundador e presidente da Assembleia Geral do Movimento Cooperativo Urbis, dedicado à promoção da habitação jovem acessível.

A Assembleia Municipal convidou igualmente a arquitecta Susana Neves, presidente da Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, cuja intervenção permitirá enquadrar os desafios da habitação numa perspetiva técnica e de planeamento urbano, contribuindo para uma análise aprofundada das soluções possíveis para o setor.

Em representação do executivo da Câmara Municipal do Funchal, intervirá o vereador Paulo Lobo, responsável pelos pelouros do Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo.

Este debate é uma oportunidade para contribuir para a construção de soluções que respondam à crise habitacional e reforcem a coesão social da cidade