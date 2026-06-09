IL exige intervenção urgente em obra "abandonada" em Água de Pena

A IL veio hoje a público, através de comunicado, denunciar publicamente o estado de abandono de uma obra da responsabilidade da ARM - Águas e Resíduos da Madeira, localizada no centro da freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico.

Segundo o partido, os trabalhos na Estrada Francisco Álvares de Nóbrega, junto ao Largo da Igreja, encontram-se interrompidos há cerca de um mês. A IL alerta que a intervenção incompleta e a sinalização insuficiente estão a causar descontentamento entre os moradores, além de levantarem sérias preocupações ao nível da segurança rodoviária e pedonal numa das zonas mais movimentadas da localidade.

António Nóbrega, porta-voz da iniciativa, considera “inaceitável” a falta de planeamento e transparência, sublinhando que a ARM deve explicações à população sobre os motivos da paragem e os prazos de conclusão. Face a esta situação, a Iniciativa Liberal apela à empresa pública para que esclareça o sucedido com urgência e apresente um calendário concreto para retomar e finalizar a obra, de modo a repor a normalidade e a segurança na freguesia.