Milhares de adeptos e manifestantes 'entopem' ruas perto do arranque do Mundial2026

Milhares de adeptos já chegaram ao Estado da Cidade do México para o arranque do Mundial, enquanto dezenas de milhares de manifestantes tentam irromper pelos cordões policiais.

A Cidade do México, metrópole com mais de 21 milhões de habitantes, está entre a comoção e a indignação.

Desde as 08:00 locais (15:00 em Lisboa) que as autoridades abriram as portas do Estádio da Cidade do México (antigo Estádio Azteca) para que as primeiras centenas de adeptos, quase todos 'da casa', pudessem começar a preencher as 87.000 cadeiras.

As artérias da cidade que dão acesso ao estádio estão preenchidas de verde, branco e vermelho, cores da bandeira mexicana, para o encontro inaugural do campeonato contra a seleção da África do Sul.

A decisão de abrir as portas do estádio cinco horas antes não foi ao acaso: a Guarda Nacional e a polícia montaram um enorme cordão para barrar a passagem das dezenas de milhares de manifestantes que se aproximam desde a madrugada ao estádio, sob ameaça de impedir a realização do jogo.

Na Avenida del Imán, uma das principais, os adeptos fecharam a rua para improvisar um jogo de futebol, com balizas.

Mas o encontro foi interrompido prematuramente pelas 'Madres Buscadoras', um coletivo que procura responsabilizar o Estado pelo que consideram ser inação das autoridades em relação aos mais de 123 mil desaparecidos no país.

Entre os cartazes que empunhavam podia ler-se "Se lucha no se juega" ("Lutamos em vez de jogar").

Os insultos entre os aficionados do futebol e os manifestantes rapidamente irromperam em violência, sem a presença das autoridades para interromper a violência.

Os manifestantes acabaram por bloquear a rua, com faixas e cartazes espalhados, e os próprios corpos a impedir a passagem.

"Tú cuentas gole, nosotras desaparecidos" ("tu contas golos, nós [o número] de desaparecidos", escreveram os manifestantes em lençóis para impedir a passagem de adeptos e da própria polícia.

Uma estátua da artista Frida Khalo foi vandalizada com pinturas que insultam a FIFA.