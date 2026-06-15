Banco de Portugal prevê défice de 0,2% este ano e de 0,5% em 2027

O Banco de Portugal prevê um défice de 0,2% do PIB este ano, mais pessimista do que a previsão de um saldo nulo do Governo, e um saldo negativo de 0,5% em 2027 e 2028.

Segundo o Boletim Económico divulgado hoje, esta projeção reflete a "incorporação de novas medidas, no âmbito do pacote da habitação (0,1% do PIB), dos apoios a famílias e empresas afetadas pelas tempestades e das decorrentes despesas de reconstrução (0,4% do PIB) e da mitigação do aumento dos preços da energia (0,1% do PIB)".

Em dezembro, o BdP previa um défice de 0,4% para este ano, de 0,9% em 2027 e de 1% em 2028.

O governador do BdP, Álvaro Santos Pereira, explicou, em conferência de imprensa, que esta revisão surgiu depois de no ano passado se ter verificado um excedente superior ao que era estimado, tendo um "efeito 'carry-over' significativo", ainda que os apoios relacionados com as tempestades e a subida nos produtos energéticos também tenham impacto.

"Apesar da deterioração na situação orçamental, Portugal mantém-se como um dos poucos países da área do euro com um saldo orçamental próximo do equilíbrio ou em excedente", lê-se no documento.

Já a dívida pública deverá continuar a trajetória de redução, para 85,7% do PIB este ano, 82,5% em 2027 e 79,5% em 2028, segundo as estimativas do banco central.

Mesmo com esta diminuição do rácio da dívida pública, o governador alertou que o país não deve ser "complacente e relaxar o esforço de desendividamento da economia".

Este esforço é necessário numa altura em que ainda "torna vulneráveis a possíveis choques", e também tendo em conta o impacto que se irá verificar do envelhecimento da população.

"É importante reiterar e todos perceberem que o esforço do desendividamento público tem de continuar nos próximos anos", salientou.