Portugal segura quinto lugar do ranking FIFA antes do arranque do Mundial
A seleção portuguesa de futebol manteve o quinto lugar do ranking da FIFA, hoje atualizado no dia que arranca o Mundial2026, com a campeã Argentina a recuperar a liderança.
Depois de ter subido ao quinto lugar na última atualização, em abril, a equipa das 'quinas' manteve o posto antes do arranque do Mundial2026, que se disputa de hoje a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Numa inversão do que tinha acontecido em abril, a Argentina subiu ao primeiro lugar, por troca com a França, finalista vencida do Mundial2022 e que desce a terceira, enquanto a Espanha, campeã europeia, se mantém no segundo lugar e a Inglaterra em quarto.
No top 10, verifica-se apenas mais uma mudança, com Marrocos a ultrapassar os Países Baixos na sétima posição.
Os adversários de Portugal no Grupo K do Mundial2026 mantiveram as posições, com a Colômbia a seguir no 13.º posto, com a RD Congo a ser 46.ª posto e o Uzbequistão a estar em 50.º.
Sem contar com o Brasil (sexto), Cabo Verde, que vai fazer a estreia em Mundiais, continua a ser o melhor dos países lusófonos, ao subir ao 67.º posto, à frente de Angola (88.ª), Moçambique (103.º), Guiné-Bissau (132.ª), Macau (193.º), São Tomé e Príncipe (195.º) e Timor-Leste (201.º).
Carlos Queiroz será o único treinador português no Mundial2026, com o 'seu' Gana a estar no 73.º posto.
- Ranking da FIFA em 11 de junho de 2026:
1. (3) Argentina, 1.877,27 pontos.
2. (2) Espanha, 1.874,71.
3. (1) França, 1.870,70.
4. (4) Inglaterra, 1.828,02.
5. (5) PORTUGAL, 1.767,85.
6. (6) Brasil, 1.765,86.
8. (8) Marrocos, 1.755,10.
8. (7) Países Baixos, 1.753,57.
9. (9) Bélgica, 1.742,24.
10. (10) Alemanha, 1.735,77.
(...)
67. (69) Cabo Verde, 1.371,11.
88. (89) Angola, 1.265,58.
103. (101) Moçambique, 1.218,62.
132. (132) Guiné-Bissau, 1.108,38.
193. (194) Macau, 858,03.
195. (196) São Tomé e Príncipe, 855,44.
201. (200) Timor-Leste, 831,00.
Nota: Entre parênteses, o lugar ocupado em 01 de abril de 2026.