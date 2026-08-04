Euribor sobe para novos máximos a três e seis meses

A Euribor subiu hoje a três e a seis meses para novos máximos desde março de 2025 e novembro de 2024 e desceu a 12 meses.

Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que avançou para 2,498%, continuou abaixo das taxas a seis (2,724%) e a 12 meses (2,927%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,724%, mais 0,019 pontos que na segunda-feira e um novo máximo desde novembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representava 39,9% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor baixou hoje, para 2,927%, menos 0,012 pontos que na sessão anterior.

A Euribor a três meses avançou hoje, ao ser fixada em 2,498%, mais 0,037 pontos que na segunda-feira e um novo máximo desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, a três, a seis e a 12 meses, mas com menos intensidade do que em junho e mais acentuadamente no prazo mais curto.

A média mensal da Euribor em julho subiu 0,086 pontos para 2,425% a três meses e 0,051 pontos percentuais para 2,647% a seis meses.

Já a 12 meses, depois de ter baixado em junho, a média mensal da Euribor avançou 0,057 pontos para 2,855%.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras, designadamente em 0,25 pontos percentuais, depois de as manter em abril, pela sétima reunião consecutiva e de oito reduções desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.