Oposição não discorda do sistema de alertas mas critica adaptação do PSD

Numa Intervenção, Patrícia Spínola (JPP), defendeu que o comando das questões de protecção civil / alertas esteja centrado na Região.

A deputada disse que a história recente da região não pode ser ignorada. “Todos nos lembramos das falhas de comunicação”, entre outros problemas registados.

Sara Madalena (CDS/PP) disse ficar impressionada com a desvalorização que alguns deputados fazem da iniciativa.

Sílvia Silva (PS) diz que a adaptação à Região é negligenciada. O trabalho poderia e deveria ter sido melhor. Os problemas registados a nível nacional deveriam ter sido corrigidos.

Uma das coisas, entre muitas, que defendeu, foi a emissão de mensagens em várias línguas. Se só em português, falhará a segurança de muitas pessoas.

O PS quer saber se o PSD vai usar o sistema para garantir que está tudo controlado ou para manter a população sob controlo?

Hugo Nunes (Chega) disse que vai votar a favor do projecto: “Não somo irresponsáveis.” Mas o voto não é “um aplauso” à “incompetência” do PSD.

Jaime Filipe Ramos (PSD) referiu-se ao “esforço” da oposição para retirar valor à proposta, que visa proteger a população.

Quanto à crítica de que o PSD deveria fazer mais cedo, o líder parlamentar dos social-democratas devolve a crítica: “Todos os partidos poderiam ter feito.”